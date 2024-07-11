"فساد واعفاء مقاولين من الضرائب بحقل الاحدب".. النزاهة تحقق بثاني اكبر سرقة في العراق

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها السومرية نيوز، عن "فساد واعفاء لمقاولين من الضرائب في حقل الأحدب النفطي، فيما تحقق هيئة النزاهة بثاني "أكبر سرقة" في العراق.

أدناه نص الوثائق: