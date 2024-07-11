قرار يخص طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول

اصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، قرارا يخص طلبة السادس الابتدائي والثالث المتوسط الراسبين في الدور الأول.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "هيئة الراي في وزارة التربية صوتت بالسماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين في الدور الاول للعام الدراسي (2023-2024) باداء امتحانات الدور الثاني بغض النظر عن عدد الدروس التي رسبوا فيها".