النجف.. خطة محكمة لتأمين مواكب العزاء وتنظيم دخولها (صور)

كشفت العتبة العلوية في النجف، الخميس، عن استعداداته لتأمين حركة الزائرين ومواكب العزاء وتنظيم حركتها خلال العشرة الأولى من شهر محرم الحرام.

وقال رئيس قسم شؤون حفظ النظام في العتبة كرار الجمالي في بيان، "أعدَّ القسم خطّة محكمة لتأمين المواكب المعزّية وتنظيم حركة دخولها إلى العتبة العلويّة المقدّسة خلال العشرة الأولى من شهر محرّم الجاري إذ تمّ تشكيل مجموعة من الخَدَم لتنظيم حركة سير المواكب المعزّية وآليّة دخولهم إلى العتبة العلويّة المقدّسة".

وأضاف "يشارك ما يقارب 150 موكبا من مختلف أنحاء العراق في زيارة العاشر من المحرّم، فيما يشارك ما يقارب 200 موكب خدمي في المدينة القديمة، فيما يشارك 110 مشاعل للمواكب المعزّية".

أدناه صور من النجف..