العراق يتعاقد مع شركة دولية لتقديم الخدمات الاستشارية لطريق التنمية

وقال السعداوي في بيان، "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اشرفنا اليوم على التعاقد مع شركة اوليفر وايمن لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية"، معتبرا أن "توقيع العقد يعكس جدية الحكومة في المضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي".وأضاف أن "الشركة الاستشارية ستساعد الوزارة في تسويق المشروع، والاشراف على الفرص الاستثمارية فيه".وذكر وزير النقل أن "العقد الذي وقعه عن الوزارة مدير عام سكك حديد العراق يونس خالد جواد، وعن الشركة الاستشارية بيدرو اوليفيرا مدير عام شركة اوليفر وايمن، هو الاول من نوعه في العراق، في ما يخص تقديم خدمات استشارية مالية واقتصادية لمشاريع الحكومة الاستراتيجية".واشار الى أن "هذا العقد سيمنح أهمية دولية لطريق التنمية، الذي يحظى برعاية واهتمام رئيس مجلس الوزراء"، منوها أن "نسبة الإنجاز في التصاميم الأولية لمسار السكك الحديد بلغت 80 بالمئة، فيما وصلت نسبة الانجاز في تصاميم الطريق السريع 75 بالمئة، و92 بالمئة نسبة تحريات التربة الخاصة بالمشروع".