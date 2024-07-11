في العراق.. إحصائية تخص حالات الابتزاز والعنف الأسري

كشفت الشرطة المجتمعية، الخميس، عن إحصائية جديدة تخص حالات الابتزاز والعنف الأسري خلال شهرين.

وقالت الشرطة في بيان، "عالجت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بغداد والمحافظات خلال شهري ايار وحزيران المنصرمين (181) حالة ابتزاز الكتروني و(190) حالة عنف أسري، في حين تمكنت في ذات المدة من إعادة 22 هارباً وهاربة الى ذويهم".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء متزامناً مع الجهود والحملات التوعوية والتحصينية التي تنفذها الشرطة المجتمعية لحماية أفراد المجتمع من الظواهر والمشكلات الاجتماعية المختلفة".

وكشف البيان أن "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، في وقت قدمت دعمها النفسي والمعنوي ورعايتها لضحايا العنف والهروب، وحث ذويهم على حل مشاكلهم بالطرق الودية والسلمية بعيدا عن العنف والإكراه".