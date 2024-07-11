كربلاء تقرر تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام

قررت محافظة كربلاء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام الأسبوع المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري يعلن تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس". وأضاف البيان أن تعطيل الدوام "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام".