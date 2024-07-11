محافظ كربلاء يهدد بإجراءات بحق أي "جماعات منحرفة" تعكر صفو الزيارة

هدد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الخميس، بإجراءات بحق أي "جماعات منحرفة" تعكر صفو زيارة عاشوراء.



وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "أي جماعات منحرفة تحاول ان تعكر صفو الزيارة أو تمس شعائر الزيارة سوف نتخذ اجراءات قانونية بحقها".

وأضاف أن "الخطة الأمنية ستدخل حيز التنفيذ في الأسبوع المقبل"، مشيرا الى أن "هناك دعما متواصلا للمواكب والهيئات الحسينية بتوفير احتياجاتهم من زيت الغاز والنفط الأبيض والماء".

وكشف محافظ كربلاء عن "فتح طرق جديدة وساحات لوقوف العجلات"، مشيرا الى أن "الخطة هذا العام ستكون مرنة وبانسيابية عالية".