بدأت مدينة كربلاء، استعداداتها على طول طريق "ركضة طويريج" التي ستقام الأسبوع المقبل.



وتضمنت الاستعدادات نصب مصدات أشعة الشمس ومراوح على طول الطريق تبدأ من فلكة "كنطرة السلام" وصولاً لباب طويريج استعداداً لركضة طويريج المليونية.

وتتضمن "مراسم عاشوراء" ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ركضة طويريج الشهيرة، حيث يركض الملايين من الزوار في كربلاء ليدخلوا الى الصحن الحسيني ثم يخرجوا منه باتجاه بين الحرمين وصولا الى مرقد الإمام العباس (عليه السلام).

أدناه صور بعدسة السومرية..