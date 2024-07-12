بعد الإعدام والمؤبد لزوجتيه.. ما هو مصير أبناء البغدادي؟

السومرية نيوز – محلي

بعدما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالإعدام بحق زوجة زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، كشفت مصادر عن مصير باقي أفراد العائلة.

وأوضح مصدر قضائي أن "3 من أبناء البغدادي وهم (عبد الله، وحسن، وفاطمة) قد تم تحويلهم لدار رعاية كونهم قصر"، لافتاً إلى أن "بإمكان ذويهم التواصل مع الدار واستلامهم كونهم لا يزالون تحت السن القانونية، إلا أن ما من أحد فعلها".

وأضاف أن "محمد ابن البغدادي وأميمة ابنة البغدادي قد تم تحويلهما لدار الرعاية أيضا، بعد أن حكمت والدته بالمؤبد".

كما أكد أن "المحكمة أصدرت حكم الإعدام لأسماء زوجة البغدادي الأولى، والمؤبد للثالثة نور إبراهيم الزوبعي (كون الثانية كانت السورية الحلبية وقضت معه يوم مقتله)، والمؤبد أيضاً لابنته أميمة".

جاء هذا بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بإعدام زوجة زعيم داعش الأسبق أبو بكر البغدادي، الأولى أسماء محمد، لإدانتها بجريمة العمل مع التنظيم، واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الإرهابية" كما أسماها، أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

وتابع أن الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021.

يذكر أنه في الـ 16 فبراير شباط 2024، أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي وابنته من إحدى الدول المجاورة للعراق، بعد التوصل إلى هوياتهما وأماكن اختبائهما.