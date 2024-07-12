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الانواء الجوية تسلم الحكومة دراسة كاملة عن العواصف الغبارية.. وتكشف جزءًا منها للسومرية

محليات

2024-07-12 | 04:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الانواء الجوية تسلم الحكومة دراسة كاملة عن العواصف الغبارية.. وتكشف جزءًا منها للسومرية
2,626 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

كشفت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن انجاز دراسة خاصة بالعواصف الغبارية في مناطق محددة من العراق ومقارنتها بمناطق أخرى، مشيرة الى تسليم هذه الدراسة الى وزير النقل الذي سيعرضها بدوره امام رئيس الوزراء، فيما كشفت جزءا من نتائج هذه الدراسة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، عامر الجابري للسومرية نيوز، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العواصف الغبارية الذي يوافق الـ12 تموز من كل عام، انه "حتى هذه اللحظة لم يسجل قسم التنبؤ الجوي في هيئة الانواء الجوية أية عاصفة غبارية كثيفة خلال العام الجاري"، مشيرا الى ان "من سلبيات العواصف الغبارية هو التأثير على حركة العجلات وتنقل المواطنين وتوقف الملاحة الجوية".

وأشار الى ان "العام الماضي سجل العراق فقط عاصفتين غبارية كثيفة كانت في البصرة وبغداد"، مستغربًا من التقارير والتصريحات التي تتحدث عن المئات من الأيام المغبرة في العراق او تسجيل 300 يوم مغبر في السنة".

وعد الجابري هذه التصريحات "غير منطقية"، مشيرا الى ان اشهر الشتاء لاتسجل عواصف غبارية، وان فترة العواصف في العراق هي من الشهر الخامس أيار وحتى منتصف التاسع أيلول فقط"، مبينا انه "لم يتبق سوى شهرين من هذه الفترة خلال العام الحالي وحتى الان لم نسجل عواصف غبارية كثيفة وربما يتم تسجيل 4 عواصف فقط".

وأوضح ان "الهيئة العامة للانواء الجوية أنجزت دراسة عن ملف العواصف الغبارية وتم تسليمه يوم امس الى وزير النقل خلال زيارته الى الهيئة العامة للانواء الجوية، وسوف يعرض امام دولة رئيس الوزراء للمصادقة والعمل عليه".

وبين ان "فريق الدراسة توصل لبعض المقارنات بين عامي 1993 و2023، حيث قارن عدد العواصف الغبارية بين الناصرية والسماوة، وتبين أن الناصرية سجلت خلال هذه الفترة تقريبا 277 عاصفة غبارية تكرارية، والسماوة سجلت 255 عاصفة غبارية تكرارية، مقارنة بعدد ضئيل جدًا في مدينة خانقين"، مؤكدا انه "تمت مقارنة العواصف الغبارية في الانبار أيضا مقارنة ببعض المدن للوقوف على النتائج النهائية".

واعتبر ان "الـ5 ملايين شجرة وغيرها من الأرقام لا اعتقد انها متحققة في العراق، وحتى مع زراعتها فان بغداد ربما لوحدها تحتاج لـ5 ملايين شجرة".

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