هزة أرضية تضرب ديالى

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "سجلت مراصدنا الزلزالية هزة أرضية ظهر هذا اليوم الجمعة، تبعد حوالي 9 كم شرق قضاء خانقين بمحافظة ديالى وتحديدا عند الحدود العراقية الإيرانية".وأضاف: "بلغت قوة الهزة 3.3 درجة وقد شعر بها المواطنون الساكنين بالقرب مد حدوثها"، مبينا انه "لم تسجل خسائر بشرية او مادية وسنوافيكم باي مستجدات أخرى".