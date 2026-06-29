قرار حكومي يخص استيراد السيارات لهذه الفئة

وقالت رئيسة الهيئة، ذكرى ، في بيان ورد لـ ، إن "الهيئة مستمرة في تقديم خدماتها الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مبينة أن "خدمة استيراد السيارات المحوّرة سجلت استفادة أكثر من (960) شخصاً، ليرتفع العدد التراكمي للمعاملات المنجزة إلى (74,824) معاملة، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة".وأكدت، أن "خدمة استيراد السيارات المحوّرة تمثل إحدى الخدمات الأساسية التي تسهم في تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من التنقل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة".وأوضحت أن "الهيئة تواصل تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، مع تعزيز التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات بما ينسجم مع احتياجات المستفيدين ويعزز جودة الأداء المؤسسي".