"تشرين" وفلسطين حاضرتان في أجواء محرم بكربلاء والديوانية (صور)

وشهدت الطقوس والمراسيم استذكار تظاهرات تشرين التي شهدتها البلاد في عام 2019، وكذلك فلسطين التي تعاني من حرب كارثية مستمرة منذ تشرين الأول الماضي.ادناه الصور من محافظة كربلاء:ادناه الصور من محافظة الديوانية: