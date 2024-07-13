تعليق جديد بشأن نتائج السادس الإعدادي

السومرية نيوز – محلي

علقت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، عن نتائج السادس الإعدادي.

وقالت عضو اللجنة زتيون الدليمي لـ السومرية نيوز، انه "لغاية الان لم يتم تحديد أي موعد لاعلان نتائج السادس الاعدادي". وأضافت ان "تصحيح الدفاتر الامتحانية لصف السادس الاعدادي وصلت الى مراحلها النهائية".

