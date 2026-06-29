العطل الرسمية في شهر تموز القادم

ووفقا للقانون فان العيد الكبير لأبناء المكون الصابئي سيتضمن 4 أيام من الشهر وهو رسمية لابناء المكون.كما ان يومي 20 و21 من الشهر ذاته سيكون عطلة رسمية لابناء المكون الايزيدي بمناسبة عيد اربعينية الصيف.ولمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على ان لا تزيد على 7 أيام في السنة.