بالوثيقة.. سحب يد مدير عام كهرباء الجنوب

ووفقا للوثيقة ادناه انه "تقرر سحب يد ، مدير عام لتوزيع من المنصب لمدة 60 يوما.وأضافت انه "تقرر تشكيل لجنة تحقيقية لتدقيق كافة أعمال الشركة، وتكليف طارق فرج أحمد، بإدارة الشركة طيلة فترة سحب اليد.