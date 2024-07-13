ما هي خطورة تغيير جداول الموازنة؟

السومرية نيوز- خاص

حذر النائب رائد المالكي، من خطورة تغيير "مبالغ جداول الموازنة"، مشيرا إلى انه يفتح الباب للتشكيك.

وقال المالكي لـ السومرية نيوز، ان "عملية تغيير "مبالغ جداول الموازنة" سابقة خطيرة، وتفتح الباب للتشكيك بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب".

واضاف "حصلت سابقا في قانون العفو واليوم تتكرر في جداول الموازنة"، مشيرا اﻟﻰ ان "من لديه موقف معارض فليبديه وفق السياقات والرفض والاعتراض دون اللجوء الى اجراء تغييرات مخالفة".