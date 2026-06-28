​اعتقال ستة موظفين في بلدية الصقلاوية بتهم الفساد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال ستة موظفين في بلدية في بتهم تخص الفساد.

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وقال المصدر في حديث لـ ، "بتهم تتعلق بالفساد اعتقال 6 موظفين في بلدية "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهد ، اليوم الأحد، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات وتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.