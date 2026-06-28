محافظ كربلاء وعراقجي يبحثان استعدادات استقبال جثمان السيد خامنئي

بحث محافظ ووزير الخارجية الإيراني الاستعدادات الخاصة باستقبال جثمان المرشد الأعلى السابق .

وقالت المحافظة في بيان، "استقبل محافظ المهندس وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد خلال زيارته إلى ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث الاستعدادات الخاصة باستقبال جثمان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية العظمى السيد علي الخامنئي(قدس سره ) وإقامة مراسم التشييع الرسمي في المقدسة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز التنسيق بين الجانبين ويسهم في إنجاح الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمراسم".

وكان وصل، اليوم الأحد، الى العاصمة في زيارة رسمية التقى خلالها مسؤولين في ، وقال في كلمة له "سوف ننسق الآلية لتشييع السيد الشهيد في العتبات المقدسة بالعراق".



