الأمن الوطني يعلن إطلاق 22 موقوفاً من أبناء محافظة واسط

وقال الجهاز في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات السيد ، وبإشراف مباشر من السيد القاضي المختص في ، أطلق جهاز سراح (22) موقوفاً من أبناء ، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإفراج عنهم وفق الكفالة الأصولية، حيث باشر الجهاز بتسليمهم إلى ذويهم".

وأضاف البيان "في موقف يجسِّد الحرصَ على سرعة تنفيذ القرارات القضائية وعدم تأخير إطلاق سراح أي ممن شملهم القرار، تكفَّل رئيس الوطني السيد باسم شخصياً بكفالة كل من تعذر عليه تقديم كفيل، مما أتاح إكمالَ إجراءات الإفراج عنهم دون تأخير".



وكان مصدر أمني أفاد، مساء أمس السبت، بتظاهر العشرات في مدينة بمحافظة للمطالبة بتوفير الكهرباء واطلاق سراح المعتقلين.