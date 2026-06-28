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الأمن الوطني يعلن إطلاق 22 موقوفاً من أبناء محافظة واسط
محليات
2026-06-28 | 15:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
169 شوهد
أعلن جهاز
الأمن الوطني
العراقي، الأحد، عن إطلاق سراح 22 موقوفاً من أبناء
محافظة واسط
.
وقال الجهاز في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات
رئيس جهاز الأمن الوطني
السيد
باسم البدري
، وبإشراف مباشر من السيد القاضي المختص في
بغداد
، أطلق جهاز
الأمن الوطني
سراح (22) موقوفاً من أبناء
محافظة واسط
، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإفراج عنهم وفق الكفالة الأصولية، حيث باشر الجهاز بتسليمهم إلى ذويهم".
وأضاف البيان "في موقف يجسِّد الحرصَ على سرعة تنفيذ القرارات القضائية وعدم تأخير إطلاق سراح أي ممن شملهم القرار، تكفَّل رئيس
جهاز الأمن
الوطني السيد باسم
البدري
شخصياً بكفالة كل من تعذر عليه تقديم كفيل، مما أتاح إكمالَ إجراءات الإفراج عنهم دون تأخير".
وكان مصدر أمني أفاد، مساء أمس السبت، بتظاهر العشرات في مدينة
الكوت
بمحافظة
واسط
للمطالبة بتوفير الكهرباء واطلاق سراح المعتقلين.
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