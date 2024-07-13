محافظة عراقية تعطل دوام الأحد

أعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.

وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد ٢٠٢٤/٧/١٤ بمناسبة يوم (السابع) من شهر محرم الحرام".

وأضاف، ان "ذلك جاء أحياءً لذكرى استشهاد الإمام العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام".