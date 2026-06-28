هيئة الإعلام بشأن مكافحة الفساد: تداول أسماء وتوجيه اتهامات استناداً لمصادر انتهاك صريح

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "في ظل الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ندعو جميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية والإذاعية والمنصات الرقمية إلى دعم هذه الجهود الوطنية من خلال الالتزام بأعلى معايير المهنية والدقة في النشر"، مشددة على "ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وإجراءات التوقيف من مصادرها الرسمية المختصة، ولاسيما الجهات القضائية والرقابية والأمنية، والامتناع عن تداول أسماء أو معلومات غير مؤكدة أو غير صادرة عن جهات رسمية، بما يحفظ سلامة الإجراءات القانونية ويصون حقوق الأفراد ويمنع تضليل الرأي العام".وأكدت "على أهمية احترام قرينة البراءة، والالتزام بالضوابط المهنية والقانونية في تغطية هذه القضايا، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، ويدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون"، موضحة ان "تداول الأسماء وتوجيه الاتهامات استناداً إلى مصادر مجهولة أو غير موثقة يُشكّل انتهاكاً صريحاً للاشتراطات المهنية المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولوائح البث المعمول بها، وقد يُرتّب على المؤسسة المخالِفة تبعات قانوني".