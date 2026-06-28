بالوثائق.. هيئة الاعلام والاتصالات ترد طعون إعلاميين اثنين وقناة فضائية

ردت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأحد، طعون من إعلاميين اثنين وقناة فضائية بعد قرارات صادرة بحقهم.

ورد مجلس الطعن في الهيئة الطعن المقدم من الإعلامية منى سامي، كما رد المجلس أيضا الطعن من الإعلامي وثبت قرار منع ظهوره. كما رد مجلس الطعن الطعن المقدم من قناة الأولى والزمها بالاعتذار ودفع الغرامة المالية. أدناه وثائق ردن الطعون..