الكشف عن "فضيحة مدوية" تخص أنبوب نفط للحدود التركية

وقالت عبد الواحد في تغريدة على موقع "أكس"، "فضيحة مدوية جديدة لحكام الإقليم المنتهية شرعيتهم، فما تُسمَّى بحكومة الإقليم المنتهية الصلاحية حينما شيَّدت أنبوب نفط إلى الحدود التركية أي داخل العراق فقط بواقع 400 كم بكلفة 800 مليون دولار دُفِعت لشركة كار مليارات الدولارات خلال السنوات العشر الماضية بصفة إيجار النقل والأنبوب، مع العلم أن الأنبوب شيَّدته حكومة الإقليم ومن أموال النفط المُصدَّر".

وأوضحت أن "الفضيحة الأكبر من ذلك الآن أن حكومة الإقليم على أساس تشتري الأنبوب بمبلغ 11 ملياراً و700 مليون، مع العلم أن كلفته 800 مليون دولار، وتدفع هذا المبلغ لشركة كار گروب من المال العام وأمام أعين الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي".