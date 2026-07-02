فواتير الكهرباء على البطاقة في العراق

وقال مدير العلاقات والإعلام في لتوزيع كهرباء التابعة للوزارة سلام سلمان الازيرجاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنه "تمت المباشرة بتطبيق آلية الدفع الإلكتروني لجباية فواتير الكهرباء في مناطق بغداد، والتي تزامنت مع حملة موسعة لتوعية المشتركين حول آلية الدفع الصحيحة عبر منصة رقمية إلكترونية خاصة".وأكد أن "الآلية ستضمن الدفع بقدر الاستهلاك الفعلي الحاصل للطاقة، مع تقليل الضائعات الموجودة، إضافة إلى استحصال الأموال التي بذمة المشتركين من الممتنعين عن تسديد أجور الصرفيات الخاصة بالاستهلاك الكهربائي من خلال منظومة ".وذكر أن "قطاع الطاقة يتطلب مواكبة التطورات الإلكترونية والرقمية وتوظيفها في القطاعات الخدمية بما يضمن سهولة التطبيق والدقة في إنجاز المعاملات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل كبير، علاوة على تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني للخدمات، والمعمول بها في جميع دول العالم".واشار الى "جهود الشركة الحثيثة لإكمال مشاريع القطاع التي نوه بأنها ستعزز من استقرار الطاقة لجميع مناطق بغداد"، لافتا إلى أن "المشاريع الجاري العمل بها، ستدخل الخدمة تباعاً حال اتمام أعمالها ضمن فروع توزيع والصدر".وذكر ان "جهود تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية تتم من خلال تكثيف أعمال التنفيذ لمشاريع التوزيع القائمة، والهادفة إلى تحسين مستوى ساعات التجهيز للمناطق المستهدفة في العاصمة، ضمن خطة فنية لتوزيع الكهرباء للقطاعات الثلاثة فيها، بهدف تطوير البنى التحتية للشبكة الوطنية خلال الموسم الصيفي الحالي".