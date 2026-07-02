بداية تموز مقبولة ومحافظة تقترب من الـ50 مئوية

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وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا على العموم والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في وشمالية غربية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية تنشط على فترات خلال النهار مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واضافت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم مع ظهور بعض الغيوم في الأقسام الشمالية من المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وذكرت ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى (40) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"