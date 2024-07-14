قائمة طويلة بالشوارع المزدحمة.. الحركة المرورية في بغداد الان

وجاءت قائمة الشوارع المزدحمة في بغداد كالاتي:طريق دورة يوسفية من سريع الدورة باتجاه جسر الطابقين والتقاطع مع شارع المصافي ازدحامجسر وساحة الطابقين ازدحامتقاطع الدورة ازدحامشارع قطر الندى وجسر الجادرية ازدحام لغاية تقاطع جامعة بغدادسريع القادسية لغاية مجسر القادسية ازدحامالشارع من جامع ام الطبول وساحة قحطان لغاية مستشفى اليرموك ازدحام شديدكرادة خارج لغاية تقاطع المسبحشارع العرصات ازدحامسريع الدورة من جسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسممجسر الأمانة ومجسر الربيعي ومجسر العلوية ازدحاممحمد القاسم من معارض النهضة لغاية مجسر العلوية ازدحام والسايد الثاني مرور بطيءمن مجسر قرطبة لغاية نفق باب الشرقيساحة الطيران والشارع من الساحة الى مقبرة الغزالي ومن الطيران الى ساحة التحرير ازدحامات كبيرةشارع الكيلاني من كراج مقبرة الغزالي الى ساحة الخلانيشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى الخلاني ومن الوثبة الى الشورجة مرور بطيءشارع الرشيد من كراج الرصافي الى جسر السنكجسر الجمهورية والسنك مرور بطيءشارع النصر امام مستشفى ابن البيطار وشبكة الاعلام العراقي ازدحامالتقاطع امام مستشفى الكرخ ازدحام من جميع الاتجاهات