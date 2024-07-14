عطلة رسمية في ديوان محافظة بغداد الثلاثاء

وقالت محافظة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناء على قرار مجلس محافظة بغداد، يعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي اعتبار يوم الثلاثاء الموافق الـ16 من تموز الحالي، عطلة رسمية في ديوان محافظة بغداد ودوائره".