الوائلي يتفقد منفذي مندلي والمنذرية ويشدد على تعزيز الرقابة والحوكمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الفريق ، أجرى زيارة ميدانية إلى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين في ، يرافقه مدير أمن المنافذ في جهاز الامن الوطني ومدير أمن ".واضاف البيان أن "الزيارة تهدف للوقوف ميدانياً على مستوى الأداء ومدى الالتزام بالقرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً ، وفي مقدمتها تنفيذ توجيهات رئيس ، علي فالح ، المتضمنه تواجد ضباط وجهاز داخل ساحات الكشف الكمركي وساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية، من اجل رفع مستوى التدقيق الأمني والاستخباري وإحكام السيطرة على حركة البضائع والمسافرين".وتابع أن "الزيارة تضمنت جولة تفقدية في مرافق المنفذين اطلع خلالها الوائلي على آليات العمل والإجراءات المعتمدة، حيث شدد على الالتزام التام بالتوجيهات الحكومية، وتكامل عمل جميع والرقابية لضمان انسيابية العمل ومنع أي حالات تهريب أو تلاعب".واشار الى أن "رئيس الهيئة عقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء وممثلي الدوائر العاملة في المنفذين، جرى خلاله بحث ملفات تطوير الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومعالجة المعوقات التي تواجه سير العمل، والاستعداد التام لإستقبال الزائرين المشاركين في احياء ذكرى أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)، كما أكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة الإلكترونية والتعليمات النافذة، وتعزيز التنسيق المشترك بين جميع الجهات".وجدد الوائلي، بحسب البيان، التأكيد على أن "هيأة المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المنافذ، بما يسهم في حماية المال العام وخدمة الصالح العام".