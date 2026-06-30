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الوائلي يتفقد منفذي مندلي والمنذرية ويشدد على تعزيز الرقابة والحوكمة
محليات
2026-06-30 | 02:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق
عمر عدنان الوائلي
، اليوم الثلاثاء، منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين في
محافظة ديالى
، فيما شدد على الالتزام التام بالتوجيهات الحكومية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية، الفريق
عمر عدنان الوائلي
، أجرى زيارة ميدانية إلى منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين في
محافظة ديالى
، يرافقه مدير أمن المنافذ في جهاز الامن الوطني ومدير أمن
ديالى
".
واضاف البيان أن "الزيارة تهدف للوقوف ميدانياً على مستوى الأداء ومدى الالتزام بالقرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً ، وفي مقدمتها تنفيذ توجيهات رئيس
مجلس الوزراء
، علي فالح
الزيدي
، المتضمنه تواجد ضباط
جهاز المخابرات الوطني
وجهاز
الأمن الوطني
داخل ساحات الكشف الكمركي وساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية، من اجل رفع مستوى التدقيق الأمني والاستخباري وإحكام السيطرة على حركة البضائع والمسافرين".
وتابع أن "الزيارة تضمنت جولة تفقدية في مرافق المنفذين اطلع خلالها الوائلي على آليات العمل والإجراءات المعتمدة، حيث شدد على الالتزام التام بالتوجيهات الحكومية، وتكامل عمل جميع
الأجهزة الأمنية
والرقابية لضمان انسيابية العمل ومنع أي حالات تهريب أو تلاعب".
واشار الى أن "رئيس الهيئة عقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء وممثلي الدوائر العاملة في المنفذين، جرى خلاله بحث ملفات تطوير الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومعالجة المعوقات التي تواجه سير العمل، والاستعداد التام لإستقبال الزائرين المشاركين في احياء ذكرى أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)، كما أكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة الإلكترونية والتعليمات النافذة، وتعزيز التنسيق المشترك بين جميع الجهات".
وجدد الوائلي، بحسب البيان، التأكيد على أن "هيأة المنافذ الحدودية ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز الأمن الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المنافذ، بما يسهم في حماية المال العام وخدمة الصالح العام".
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