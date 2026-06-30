86 تجاوزاً على المياه في بغداد

وقال حماية وتحسين البيئة في الوزارة، سنان بتصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "ملاكات دائرة بيئة الوسط ومديرية بيئة التابعة للوزارة، تنفذ عمليات جرد ميداني للمذبَّات ومصادر التلوث ومتابعتها بشكل مستمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأشخاص المتسببين بتلك المخالفات البيئية الحاصلة".وكشف عن "رصد الفرق الرقابية المختصة لـ 86 تجاوزاً على أنهر ومبازل تقع ضمن حدود بغداد، منوهاً بأن الوزارة اقترحت عدداً من المعالجات السريعة بهذا الشأن، من بينها إنشاء معالجة مدمجة وأخرى عمودية، فضلاً عن التنسيق مع لتوفير مساحات مناسبة، لإقامة مشاريع المعالجة المذكورة ضمن أحواض ، وبما لا يتعارض مع الظروف التشغيلية لها".وبين محمد أن "التقديرات المتوفرة حالياً، تشير إلى أنه يتم يومياً إطلاق أكثر من مليون و500 ألف متر مكعب، من مياه الصرف المعالجة جزئياً أوغير المعالجة، إلى ، أي ما يصل إلى 45 مليون متر مكعب شهرياً، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على نوعية مياه النهر، ويؤثر في صحة المواطنين المعتمدين عليه لأغراض الشرب وغيرها، إضافة إلى الأثر البيئي الخطير نتيجة لذلك".وأوضح أن "المؤشرات البيئية الحالية، أظهرت تراجعاً كبيراً في نوعية المياه، نتيجة تجاوز قيم عدد من الملوثات المرصودة، فضلاً عن وجود عناصر ومركبات تتطلب إزالتها اعتماد نظم دقيقة معقدة للغاية عالية التقنية لمعالجتها"، منبهاً إلى أن "هناك آثاراً صحية سلبية خطيرة ترتبط بصورة مباشرة بتراجع جودة المياه مع استمرار طرح أنواع الملوثات في المجاري المائية".وذكر ان "الوزارة وبوصفها جهة رقابية وليست تشغيلية فقط، عملت من منطلق مسؤوليتها وحرصها الدائم على سلامة البيئة والمواطنين، للبحث عن حلول آنية وسريعة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة"، مؤكداً "الحاجة إلى إنشاء مشاريع إستراتيجية كبرى، وإلى تخصيصات مالية كبيرة ومدد زمنية طويلة، ما يستدعي اعتماد إجراءات عاجلة للحدِّ من التلوث وعدم باستمرار المخالفات البيئية المستمرة".وشدد على أن "الوزارة تتعامل بحزم مع الأنشطة المخالفة، إذ تحال إلى إجراءات الغلق مع فرض الغرامات القانونية، إضافة إلى مخاطبة للتحقيق في حالات المسؤولية التقصيرية للموظفين المعنيين، ما يضمن تعزيز الرقابة، والحدَّ من مصادر التلوث، علاوة على الحفاظ على الموارد المائية للبلاد".