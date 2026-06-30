الجمعة والسبت يغيران بوصلة الطقس في العراق

وذكر الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية عن اليوم السابق".وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وذكر البيان، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".