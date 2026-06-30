الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير وسط بغداد

وقالت في بيان ورد لـ انه "فور تلقي البلاغ، استنفرت المديرية طواقمها التخصصية والآليات الساندة، حيث باشرت الفرق على الفور بتطويق النيران وعزلها عن المناطق المجاورة للحيلولة دون امتدادها، ونجحت في إخماد الحريق بالكامل وإتمام عمليات الإخماد والتبريد".وتابعت ان "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق في الحادث، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع البينات وتحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق، وذلك وفقاً للسياقات القانونية المتبعة".