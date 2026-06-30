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الدفاع المدني يسيطر على حريق كبير وسط بغداد
محليات
2026-06-30 | 01:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
443 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
تمكنت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق كبير اندلع في كميات من الأثاث المنزلي المستعمل أسفل
جسر
"محمد القاسم" بمنطقة
النهضة
وسط العاصمة
بغداد
.
وقالت
مديرية الدفاع المدني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
انه "فور تلقي البلاغ، استنفرت المديرية طواقمها التخصصية والآليات الساندة، حيث باشرت الفرق على الفور بتطويق النيران وعزلها عن المناطق المجاورة للحيلولة دون امتدادها، ونجحت في إخماد الحريق بالكامل وإتمام عمليات الإخماد والتبريد".
وتابعت ان "الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق في الحادث، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع البينات وتحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق، وذلك وفقاً للسياقات القانونية المتبعة".
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