بالصور.. ليلة الثامن من محرم وسط البصرة

شهد شارع الجمهورية وسط محافظة البصرة، إقامة مجلس عزاء في ليلة الثامن من شهر محرم.

وجاء المجلس في شهادة الإمام القاسم (عليه السلام)، وشهد حضورا كبيرا من المعزين. الصور أدناه بعدسة السومرية..