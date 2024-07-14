بعدسة السومرية.. أجواء كربلاء في ليلة الثامن من محرم

تنشر السومرية نيوز، صورا من مدينة كربلاء التي تشهد توافد الزوار بأعداد كبيرة.

وشهدت كربلاء توافد الزوار من مختلف المحافظات في ليلة الثامن من محرم. أدناه صور بعدسة السومرية..