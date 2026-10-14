خبر يخص محبي الاسماك في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن أهم الإجراءات التي تبنتها الوزارة بهذا الشأن، تضمنت دعم المشاريع المختلفة لإنتاج الأسماك ضمن والمحافظات، بالتزامن مع إطلاق 155 مليون إصبعية أسماك بأحجام مختلفة في المسطَّحات المائية والأنهار فضلاً عن المواقع والأماكن المحددة من قبل الوزارة في المحافظات.وأوضح أن الإجراءات تأتي ضمن توجه الوزارة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وزيادة قدرته على تلبية الطلب المحلي، لافتاً إلى أن القطاع يمثل أحد المكونات المهمة للمنظومة الغذائية في البلاد، نظراً لارتباطه المباشر بتوفير مصادر البروتين الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.الحطاب نوه بأن إجراءات الوزارة أسهمت بتعزيز المخزون السمكي ورفع مستويات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق المحلية، مع استقرار جيد بأسعارها مؤخراً، عادّاً ارتفاع الإنتاج وتوفير الأسماك في الأسواق، عاملين مهمين في الحدِّ من التذبذب السعري وضمان توافر المنتج للمستهلكين.وبين أن ديمومة الإجراءات تأتي في ظل ارتفاع الطلب المحلي على الأسماك، باعتبارها من المواد الغذائية التي تحظى واسع بين المواطنين، ما يتطلب مواصلة تطوير الإنتاج المحلي ودعم منتجيه، مشدداً على مواصلة دعم القطاع وتطوير إمكاناته الإنتاجية، إسهاماً بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار نوعي في الأسواق المحلية.