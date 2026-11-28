وقال العامة في ، رياض ، خلال مؤتمر صحفي في ، تابعته ، إن "الزيادة في حالات مرض السحايا لا ترتقي إلى مستوى الانتشار على مستوى البلاد، وهذه الزيادة تحدث سنوياً"، مشيراً إلى أن "العدوى جاءت من مصادر أخرى غير المدارس، وأحد أسباب الإصابة بمرض السحايا هو الجهاز الهضمي".وأضاف: "لا داعي للخوف والهلع من تسجيل هذه الحالات، أما الإجراءات ، فمن الممكن أن تنتقل العدوى في أماكن الازدحام، وتعفير المدارس والمقاهي إجراءات مبكرة، لأن المرض ليس وباءً".وتابع انه "تم تسجيل 15 وفاة و361 إصابة بالسحايا منذ بداية العام".