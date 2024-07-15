"تظاهرات مبكرة" في الديوانية.. الشافعية تبدأ صباحها بحرق الإطارات وتنضم إلى شقيقاتها

ومنذ ساعات الصباح الأولى، اقدم أهالي قضاء الشافعية في الديوانية على تنظيم تظاهرات وحرق الإطارات احتجاجا على تردي الخدمات والكهرباء والمياه.وجاءت تظاهرات الشافعية متسقة ومتزامنة مع تظاهرات ليلية أقامها أهالي قضاء الشامية في الديوانية، وهي امتداد وضمن سياق تظاهرات مشابهة أقيمت في ناحية الحيدرية بالنجف الاشرف يوم امس، وقضاء غماس بين الديوانية والنجف قبل يومين والذي شهد إصابات بصفوف المتظاهرين بالرصاص الحي.ويهم أهالي اقضية الديوانية والنجف الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء وشركات التوزيع فيها بـ"عدم العدالة" في توزيع تجهيز ساعات الكهرباء، وتوزيعها حسب المحسوبية ولقضاء او منطقة ومحافظة على حساب أخرى.من جانبه، قال اعلام محافظة الديوانية ان الحكومة المحلية تسعى لتحقيق نسبة تشغيلية جيدة للتيار، مشيرة الى ان حاجة الديوانية تبلغ 850 ميغا واط والتجهيز حاليًا يبلغ 4 ساعات انطفاء مع ساعتين تجهيز فقط، بحسب صحيفة الصباح.