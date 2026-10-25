ديالى.. تصاعد وتيرة العمل في مشروع مجاري بعقوبة المرحلة الثانية وفتح قطاعات جديدة

وذكرت المديرية في بيان، أن "ذلك جاء بمتابعة مباشرة من مديرها العام، آل ، الذي وجّه خلال زيارة ميدانية بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في مختلف قطاعات المشروع".وأضافت أن "المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة للنهوض بالواقع الخدمي والبيئي في مدينة ، ويتضمن تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والخطوط الناقلة، فضلاً عن إنشاء ست محطات رفع لمياه الصرف الصحي وثلاث محطات لرفع مياه الأمطار".وأشارت إلى أن "المشروع يشمل أيضاً إنشاء وحدة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 56 ألف متر مكعب يومياً، بهدف الاستفادة من المياه المعالجة في الاستخدامات الزراعية".وأكدت للمجاري "استمرار المتابعة الميدانية وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع الأعمال نحو مراحل متقدمة، وضمان تنفيذ المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي ".