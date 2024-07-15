النقل تعلن توقيع ملحق إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، عباس صبار البيضاني، وقع ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب وهارتز التركية للتصاميم والاستشارات (Kiklop Design Hertz Insaat)، وملحق عقد انشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة (cscec) الصينية".وأضافت الوزارة، أن "توقيع الملحقين جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل الالتزامات والحقوق من سلطة الطيران المدني لصالح شركة المطارات والملاحة الجوية، وبالشكل الذي يعجل من انشاء مطار الناصرية الدولي وفق الجدول المحدد بما يخدم مصلحة العراق ومحافظة ذي قار" .من جهته، أوضح مدير القسم القانوني في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية طه خالد إسماعيل، أن "القسم قام بإعداد ملحق العقدين بالتنسيق مع كافة أطرافه، وأن الشركة التركية ستشرف على التنفيذ، بينما ستتولى الشركة الصينية عملية تنفيذ وإنشاء المطار وفق المعايير العالمية" .