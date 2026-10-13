تستهدف المتقاعدين.. الإطاحة بشبكة تمارس الاحتيال المالي

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف ومتابعة من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبجهد استخباري فني ونوعي، تمكنت وكالة الاستخبارات من تفكيك شبكة اجرامية مكونة من أربعة متهمين متخصصة باستهداف المتقاعدين عبر إيهامهم بإمكانية شراء المواد الكهربائية والإلكترونية بالتقسيط مستغلين بياناتهم الشخصية لاستحصال قروض وسلف مالية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم في جريمة تستهدف أموال هذه الشريحة وحقوقها المالية".واضاف البيان ان "العملية اسفرت عن إلقاء القبض على جميع افراد الشبكة، وتصديق أقوالهم قضائياً تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".وتابع "تُهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين بضرورة الابلاغ عن اي معلومات عبر الاتصال بالرقم المجاني (911)".