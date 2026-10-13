استمرار العمل بمشروع شبكات المجاري في قضاء عنه بطاقة معالجة 11 ألف متر مكعب يومياً

وقال مدير عام المديرية، المهندس آل ، إن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات للمياه الثقيلة وأخرى لتصريف مياه الأمطار، فضلاً عن إنشاء محطتي رفع ومحطة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ 11 ألف متر مكعب يومياً.وأضاف أن المشروع من شأنه تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي والحد من الآثار البيئية، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي في القضاء.وأكد آل ميرزا حرص المديرية على مواصلة الأعمال بوتيرة متصاعدة وإنجاز المشروع ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يلبي احتياجات أهالي قضاء عنه في .