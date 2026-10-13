من الرياض.. وزير النفط: ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الناقلات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، ان " ، شدد خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري لأوبك+ في ، على ضرورة حماية الممرات ".وأكد الوزير على "ضمان انسيابية حركة ناقلات النفط، في ظل اضطرابات طرق إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وانعكاساتها على التجارة الدولية واستقرار أسواق ".