الزيدي يوجه برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات

وذكر ‏ لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح ، ترأس اجتماعاً ضمّ ، ووكيل ، وعدداً من المستشارين وقادة الصنوف العسكرية".واطّلع خلال الاجتماع، على "مستوى جاهزية القوات المسلحة العراقية، ولاسيما قدرات القوتين الجوية والبحرية والدفاع الجوي وطيران الجيش، واحتياجاتها من الإمكانات والتجهيزات والتقنيات الحديثة".ووجّه القائد العام "برفع مستوى الجاهزية القتالية إلى أعلى المستويات"، مؤكداً أن "مقومات القوة العسكرية الحديثة لم تعد تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل باتت ترتكز على القدرات الجوية، والطائرات المسيّرة، ومنظومات الدفاع الجوي، والتطور التكنولوجي والتقني".وشدّد رئيس مجلس الوزراء على "حرص الحكومة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها، بما يضمن حماية أمن وسيادته وأجوائه ومياهه وأراضيه".