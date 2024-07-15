باكستان تطالب العراق بزيادة حصتها من الزائرين وادخالهم بلا جوازات سفر

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية، وبين السفير العراقي في باكستان، وهو اجتماع مشابهة للاجتماع الذي عقد بين وزير العمل احمد الاسدي والسفير الباكستاني في العراق.وقالت صحيفة "داون" الباكستانية، ان "وزارة الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية تعمل على إعداد خطة لتأمين إصدار تصاريح عمل للمواطنين الباكستانيين في العراق"، مشيرة الى انه "لتحقيق هذه الغاية، سيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الباكستانيين في الخارج ووزارة العمل العراقية، وقد تمت مناقشة هذه القضية في اجتماع بين وزير الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية شودري سالك حسين، وسفير العراق حامد عباس لفتة".وبينت ان ساليك أشار الى أن "مذكرة التفاهم ستسهل على المواطنين الباكستانيين الحصول على تصاريح العمل في العراق، كما ستزيد من الهجرة الشرعية وتحد من الدخول غير الشرعي إلى العراق"، فيما اكد وزير الداخلية الباكستاني للسفير العراقي تعاونه الكامل في حل قضية المقيمين الباكستانيين غير الشرعيين في العراق.وركز الاجتماع على تقديم أقصى التسهيلات للحجاج، بما في ذلك إصدار تأشيرات الدخول المجانية وزيادة حصة الحجاج الباكستانيين، فيما طالب وزير الداخلية الباكستاني مضاعفة حصة الزائرين الباكستانيين هذا العام وكذلك التنازل عن شرط تقديم جوازات السفر للحجاج الباكستانيين عند دخول العراق لأنه يخلق لهم مشاكل عند عودتهم، بحسب قوله.ووافق السفير العراقي على التعاون الكامل في هذا الصدد لتسهيل إجراءات الحجاج الباكستانيين. كما قدم السفير العراقي قائمة بأسماء وكلاء السفر الذين فرضوا رسومًا إضافية على الحجاج. وقال وزير الداخلية إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد وكلاء السفر هؤلاء في غضون أسبوع.كما اتفق الجانبان خلال الاجتماع على الانتهاء قريبا من اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة.