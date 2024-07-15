إطلاق قنابل صوتية ودخانية على المتظاهرين في الديوانية (فيديو)

وقال المراسل ان "قوات مكافحة الشغب قامت بأطلاق القنابل الصوتية والدخانية على المتظاهرين في قضاء الشافعية بالمحافظة، كما قامت القوات بملاحقتهم ايضاً".وبدأت ناحية الشافعية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق، موجة من التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت الشوارع، حيث قام المحتجون بحرق الإطارات للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة.وسجلت الديوانية نسبة بطالة وفقر تصل إلى أكثر من 46 ‎بالمئة‎ حسب إحصائيات وزارة التخطيط، واحتلت المرتبة الثانية بعد المثنى في عدم وجود مشاريع كذلك عدم وجود ميزانيات مثل البترودولار أو المنافذ الحدودية، سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال والتراجع نتيجة قلة الدعم.ويشكو أهالي المحافظة، من إهمال للواقع الصحي والتعليمي والطرق والخدمات الأخرى، فضلاً عن معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول بساتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب بضعف عوامل الاقتصاد فيها.