وبحسب بيان للوحدة، فانه "بتوجيه من الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة وضمن الاستعدادات لإحياء العشرة الأولى من شهر محرّم الحرام، تم اعداد خطّة عمل تضمّنت تنظيم دخول المواكب المعزّية إلى محيط مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف البيان، أنّ "الخطّة تضمّنت تنظيم عملية استقبال مواكب العزاء على شكل كراديس ومجموعات وتقديم الدعم اللوجستي، إذ بلغ عدد المواكب ما يقارب 800 موكب مقسَّمة بين 300 موكب للمشق و200 موكب للمشاعل و300 موكب خدمي لتقديم الخدمات إلى الزائرين والمواكب المعزّية، مبينًا أنّ الخطة تم تنفيذها بمساندة الأقسام والشعب ذات العلاقة في العتبة العلوية المقدسة ".ووفق البيان، فإن "العتبة العلويّة المقدّسة وضعت خطّة خدمية موسَّعة انطلقت مع حلول شهر محرّم الحرام وتمّ توفير أكثر من 2500 متر مربع مساحة خاصّة لمواكب المشاعل إضافةً إلى فرش آلاف الأمتار المربّعة من الرمل لتسهيل حركة هذه المواكب وحماية أرضيّة محيط الصحن الشريف".