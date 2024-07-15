محافظة جديدة تعطل الدوام الخميس المقبل

السومرية نيوز – محلي

أعلنت محافظة الديوانية، عن تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل".

وأضافت انه "تم إستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية من قرار العطلة".