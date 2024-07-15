هل سيشهد العراق ترهلا بأعداد الأطباء؟

السومرية نيوز – محلي

أكد عضو نقابة الأطباء العراقيين حيدر التميمي، اليوم الاثنين، ان أعداد الكليات الأهلية الطبية في العراق بلغت أكثر من كليات الطب في بريطانيا، فيما أشار الى ان أعداد الأطباء في العراق سيزيد عن 95 ألف طبيب خلال السنتين المقبلتين.

وقال التميمي في تصريح لصحيفة العربي الجديد تابعته السومرية نيوز، ان "أعداد الكليات الأهلية الطبية في العراق بلغت أكثر من كليات الطب في بريطانيا وغيرها من الدول، وأن أعداد الأطباء في العراق سيزيد عن 95 ألف طبيب خلال السنتين المقبلتين"، لافتا الى ان "العراق "أمام ترهل بأعداد الأطباء".

وأضاف ان "الخلل تتحمله وزارة التعليم، التي دفعت باتجاه زيادة الكليات الطبية الأهلية أولاً، ومن ثم رفعت معدلات القبول في الكليات المناظرة الحكومية إلى حد كبير جداً، مقابل تخفيضه في الكليات الأهلية لأجل إجبار الطلاب على اللجوء إلى الكليات الأهلية لتحقيق أحلامهم"، مشددا على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيقاف استحداث الكليات الطبية بأسرع وقت ممكن".

واعتبر أن "المشكلة تكمن في أن الكليات الأهلية مرتبطة بأحزاب متنفذة وفصائل مسلحة، وأن أصحابها والمستثمرين فيها هم أشبه بالمافيات ولهم تأثير كبير على مقررات وزارة التعليم"، مؤكداً "ضرورة إنصاف الطلبة المتميزين، ممن حصلوا على معدلات تزيد عن الـ 95 وهي معدلات عالية يجب أن تؤهلهم إلى القبول في المجموعة الطبية في التعليم الحكومي".

وأشار إلى أن "مخرجات الكليات الأهلية لا يمكن لها أن تمارس اختصاصاتها فهي غير مؤهلة ولم تتلق تعليماً بالمستوى المطلوب، وسبق أن حذرت نقابتا الأطباء والصيادلة من مخرجات الأهلية وتأثيراتها السلبية على ممارسة المهنة"، مشدداً على "ضرورة استيعاب أصحاب المعدلات العالية ممن تزيد على 95 في الكليات الحكومية".