بالصور.. أجواء كربلاء في ليلة التاسع من محرم

تشهد مدينة كربلاء، توافد أعداد كبيرة من الزوار وهم يحيون ليلة التاسع من محرم.

وتنشر السومرية نيوز، صورا من مناطق عدة في المدينة لاسيما قرب مرقدي الإمامين الحسين والعباس (عليهما السلام).

وبشأن أجواء الزيارة، قال قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي لـ السومرية نيوز، إن "الخطة تسير كما مخطط لها وجميع الطرق مفتوحة واستمرار توافد الزائرين الى المدينة من جميع المحاور باتجاه المراقد المقدسة".

وأضاف "مستمرون بتطبيق الخطة الامنية الخاصة بالزيارة ولا توجد اي قطوعات".

أدناه صور بعدسة السومرية..