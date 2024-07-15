بغداد.. اعتقال 11 متهما داخل مخزن يضم أدوية غير خاضعة للفحص

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، عن اعتقال 11 متهما داخل مخزن يضم أدوية غير خاضعة للفحص في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، "من خلال ممارسة دورها الرقابي ومتابعة أصحاب مذاخر ومخازن الأدوية، وبعد اخذ الموافقات القضائية، تمكنت قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتعاون مع القوة الماسكة بالاشتراك مع لجنة من وزارة الصحة، من ضبط مخزن أدوية غير خاضعة للفحص من وزارة الصحة في منطقة الكرادة ببغداد، كانت مخبئة في مخزن سري".

وأضاف البيان أن القوة "القت القبض على 11 متهماً داخل المخزن الذي يحتوي 11 مليون علبة أدوية متنوعة المنشأ"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم، وتسليم المواد المضبوطة اصوليا وغلق المخزن".